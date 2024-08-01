رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتكليف وتجديد تكليف عمداء بعض الكليات

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عدة قرارات بشأن تكليف عمداء جدد وتجديد تكليف لبعض العمداء الحاليين وذلك لتنظيم سير العمل بالكليات واستكمالا لخطة الجامعة لتطوير منظومة العمل ببعض الكليات وإعطاء فرصة لكوادر جديدة تخدم العملية التعليمية، وتساهم فى تطوير الكلية كل فى تخصصه، حيث أكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات خلال هذه الفترة تم اتخاذها حتى يتسنى الإعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد وتطبيق الخطط الدراسية الخاصة بكل كلية، متمنيا التوفيق للجميع والتعاون ضمن فريق العمل، موجها الشكر لجميع العمداء الذين أدوا مهمتهم وقدموا العديد من الإسهامات لتطوير الكلية.

هذا وأصدر رئيس الجامعة قرارات بتكليف كل من للقيام بعمل عميد الكلية ،الدكتور إيهاب أحمد النعسان الأستاذ بقسم الملابس والنسيج بكلية الإقتصاد المنزلي ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ،الدكتور خالد أحمد حمزه الأستاذ بقسم الآثار المصرية بكلية الآداب، الدكتورة إيناس سعيد الشتيحى الأستاذ بقسم العلوم التربويه للطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتجديد تكليف كل من للقيام بعمل عميد الكلية ، الدكتور حسن علي عليوه الأستاذ بقسم البيولوجيا بكلية العلوم ، الدكتور أحمد صابر الفيومي الأستاذ بقسم التشريح والأجنه بكليه الطب البيطري، الدكتور هيثم ميمون عباس الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة،الدكتور محمد علي وهدان الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجاره ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامه عبد الرؤوف عبد الرحمن الأستاذ بقسم ذكاء الآله بكليه الذكاء الاصطناعي، الدكتوره نديه عبد النبي القاضي الأستاذ بقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية بكليه الإعلام.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين الدكتور إبراهيم عبدالمجيد على الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب.