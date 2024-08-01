اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى وزير الاستثمار السعودى والوفد المرافق له

الخميس، 01 أغسطس 2024 11:16 ص
رئيس الوزراء يلتقى وزير الاستثمار السعودى والوفد المرافق له رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الاستثمار السعودى والوفد المرافق له، لبحث مزيد من سبل التعاون بين البلدين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد الأسبوع الماضى بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع مسئولى شركة المراعي السعودية وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.







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مصر والسعودية




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