اليوم السابع
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خليل الحية: سنظل نلاحق إسرائيل حتى اقتلاعها من أرض فلسطين

الخميس، 01 أغسطس 2024 10:47 ص
خليل الحية: سنظل نلاحق إسرائيل حتى اقتلاعها من أرض فلسطين خليل الحية
أ ش أ

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قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن المقاومة ستظل تلاحق إسرائيل حتى اقتلاعها من أرض فلسطين وأرض القدس.

وأضاف الحية في كلمته خلال تشييع جنازة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بإيران ، أن اغتيال إسرائيل لن يمر دون رد من المقاومة الفلسطينية.

وتابع "نعاهد أمتنا والشهداء أن نبقى في طريق مقاومتنا ونقاتل الاحتلال الإسرائيلي لا نهاية وعودة شعبنا الفلسطيني لأرضه وإقامة دولتنا الفلسطينية على أرض فلسطين وتقرير مصيرنا كاملا على كامل تراب الوطن الفلسطيني".

وقال "نحن على يقين بأن باغتيال إسماعيل هنية قد أثار كل قطرة دم غضبا على الاحتلال الإسرائيلي من الأمة ومن المقاومة ومن أحرار العالم".







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