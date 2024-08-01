حياة كريمة.. ندوة توعية للتعريف بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت محافظة أسوان، ممثلة فى وحدة تكافؤ الفرص، ندوة توعية داخل قرية أبو الريش قبلى، للتعريف بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبحضور الدكتورة أسماء بسطاوى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة.

أكدت دعاء فتحى، مدير وحدة تكافؤ الفرص، فى بيان صحفى، أن محاور ندوة التوعية تضمنت التعريف بمجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتربية الإيجابية، والرعاية الصحية للصحة الإنجابية للمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية.

أضافت دعاء فتحى، أنه توجيهات محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى للمقيمين بها وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، فضلاً عن الجهات المختصة.