اليوم السابع
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الخميس، 01 أغسطس 2024 03:35 ص
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حياة كريمة ببنى سويف.. مدرسة ومجمع طبى ووحدة تضامن اجتماعى بقرية طحا بوش

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. مدرسة ومجمع طبى ووحدة تضامن اجتماعى بقرية طحا بوش حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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 تشهد قرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، التى تشمل قرى مركزى ناصر وببا.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، إن قرى المركز شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، مشيراً إلى أنه يجرى العمل فى عدد من المشروعات.

واضاف على يوسف، أن قرية طحا بوش ، شهدت الانتهاء من إنشاء مدرسة طحا بوش الجديدة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل للانتهاء من مشروع  إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي والمجمع الطبي بالقرية.

 







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