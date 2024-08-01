حياة كريمة ببنى سويف.. مدرسة ومجمع طبى ووحدة تضامن اجتماعى بقرية طحا بوش

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، التى تشمل قرى مركزى ناصر وببا.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، إن قرى المركز شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، مشيراً إلى أنه يجرى العمل فى عدد من المشروعات.

واضاف على يوسف، أن قرية طحا بوش ، شهدت الانتهاء من إنشاء مدرسة طحا بوش الجديدة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل للانتهاء من مشروع إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي والمجمع الطبي بالقرية.