حسام صالح ينعى وفاة حسام شوقى والمنتجين محمود كمال وفتحى إسماعيل

كتبت : شيماء عبد المنعم

نعى المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفاة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، حيث كشف مصدر طبى عن وفاتهم، إثر تعرضهم لـ حادث مروع على طريق الضبعة.



حسام صالح

وقال مصدر طبى، إن حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل كانوا يستقلون سيارة على طريق الضبعة، وتعرضوا لحادث أليم نتج عنه وفاتهم جميعا.

وكتب حسام صالح من خلال صفحته علي الفيس بوك " لا حول و لا قوة الا بالله...لا حول و لا قوة الا بالله..لا حول و لا قوة الا بالله..فى ذمة الله توفى الاعزاء الاصدقاء و الزملاء حسام شوقى و فتحى اسماعيل و محمود كمال اثر حادث اليم .... الصدمة تتعصر الجميع و الالم يأكل ارواحنا ادعولهم !!! انا لله وانا اليه راجعون"