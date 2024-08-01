جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية مع ديجروت للأعمال بكندا فى التخصصات العلمية المختلفة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، اليوم، الخميس توقيع الإتفاقية الإطارية بين كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية وكلية ديجروت للأعمال بجامعة ماك ماستر الكندية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال السابق، والدكتور أمنية ياقوت، وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسماعيل جمعة، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية الاعمال جامعة الإسكندرية، والدكتور سامح شحاته المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة للفروع الدولية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات.

ووقع الإتفاقية الدكتور أيمن الشتيوي، القائم بأعمال عميد كلية الاعمال جامعة الإسكندرية، والدكتور خالد حسنين، عميد كلية ديجروت للأعمال بجامعة ماكماستر بكندا.

وفى كلمته رحب نائب رئيس جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة ماك ماستر الكندية، مؤكداً علي ضرورة التعاون وتوسيع نطاق مذكرة التفاهم بين الجامعتين ليشمل مجالات أخرى في التخصصات العلمية المختلفة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وكلية ديجروت بجامعة ماك ماستر سوف تتضمن التبادل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلاً عن التعاون فى مجال البحوث العلمية المشتركة، ولفت أن التعاون يأتي فى إطار إستراتيجية جامعة الإسكندرية للارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز التنافسية من خلال تدويل التعليم من خلال التعاون مع كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية ذات التصنيف العالمى المتقدم.

فيما أكد الدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن اتفاقية التعاون بين الجانبين تعد فرصة كبيرة لطلاب كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، لاسيما وأن جامعة ماكماستر الكندية تتمتع بسمعة دولية طيبة ولديها اتفاقيات مشتركة مع كبرى الجامعات الدولية، وأشار أن الاتفاقية الإطارية سوف يعقبها توقيع بروتوكول لإنشاء برنامج (2+2) في مجال الإدارة حيث يسمح هذا البرنامج للطلاب الذين إجتازوا المستويين الأول والثاني بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية استكمال متطلبات درجة البكالوريوس بكلية ديجروت للأعمال بكندا فى 3 برامج علمية متخصصة وهى الموارد البشرية والتسويق والتمويل.

فيما رحب الدكتور خالد حسنين بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، وأعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق ومجالات التعاون المشترك بين الجامعتين في المستقبل، لاسيما في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وكندا، وأكد أن أوجه التعاون قائمة بالفعل بين جامعة الإسكندرية وجامعة ماك ماستر الكندرية، وأن جامعة ماك ماستر لديها خريجيين من جامعة الإسكندرية وقد أثبتوا كفاءة بالفعل وأصبحوا خير سفراء لجامعة الإسكندرية بدولة كندا، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تعد أول اتفاقية توقعها جامعة ماك ماستر مع جامعة الإسكندرية، كونها تعد أحد أهم الجامعات في الشرق الأوسط.



