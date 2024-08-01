ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تناقش كيف تؤثر التغييرات المناخية على البيئة

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة عن "كيف تؤثر التغييرات المناخية على البيئة" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن التغييرات المناخية وآثارها السلبية بصفة عامة، والتغييرات المناخية وأثرها على البيئة، و أهمية مواجهة دول العالم للتغييرات المناخية وأهمية التعاون بينها.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن "ريادة الأعمال وتنمية المجتمع "أوضح عبد العاطي أحمد مفهوم ريادة الأعمال، وماهي أهداف ريادة الأعمال و مقوماتها، وما هي ريادة الأعمال، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "التربية السليمة للطفل" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن مفهوم التربية السليمة، ومبادئ التربية السليمة للطفل و قواعدها، وأهمية التربية السليمة للطفل، و نفذ قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية بإستخدام الخرز نفذتها فايزة أحمد.

ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية بعنوان "عزيمة شعب"، حيث ألقى الشاعر إبراهيم الخوار قصيدة بعنوان "فرسان الإرادة، الناس معادن "، وألقى الشعر ناصر الدسوقى قصيدة بعنوان "عربى أنا" من ديوانه السادس "إرث بأوراق الشجر".