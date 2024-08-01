تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بإشغال طريق

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال بمحافظة الجيزة عن خطوات وإجراءات استخراج ترخيص بإشغال الطريق، والأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بالطلب إلى المركز التكنولوجى.

تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة عددًا من الخدمات الخاصة بطلبات الإشغالات، وذلك ضمن عشرات الخدمات الهامة التي تقدمها والمتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكل أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.

وفيما يلي إجراءات استخراج الترخيص الجديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق (خاص بالمحلات).

أولًا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

- سداد رسم المعاينة.

- بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

- سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

- استلام ترخيص إشغال الطريق.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثالثًا: المستندات المطلوبة

* مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

* في حالة طلب الترخيص بـإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

- صورة ترخيص المحل.

- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

- صورة البطاقة الضريبية.

* في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تقام نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.