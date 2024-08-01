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تعرف على المخالفات المرورية المصورة وغير المصورة.. أبرزها الشراب أثناء القيادة

الخميس، 01 أغسطس 2024 06:30 ص
تعرف على المخالفات المرورية المصورة وغير المصورة.. أبرزها الشراب أثناء القيادة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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العديد من قائدي السيارات يرتكبون الكثير من المخالفات المرورية دون أن يدرون، ويتم تصويرهم والتقاطهم من قبل الرادارات المنتشرة على كافة الطرق، ومن أبرز هذه المخالفات التحدث أثناء القيادة وتناول الأطعمة، وعلى هذا حدد قانون المرور الجديد لائحة عقوبات وغرامات على مرتكبى هذه المخالفات تبدأ بالغرامة المالية، وتصل إلى الحبس، ومنها:

- قيادة السيارة بشكل بطىء مما يترتب عليه إعاقة حركة المرور.

- قيادة السيارة في غير الغرض التي تم استخراج الرخصة لها.

- عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان أثناء قيادة السيارة.

- التحدث في الهاتف أثناء القيادة.

- طمس اللوحات المعدنية أو عدم تركيب لوحات معدنية.

- عدم الالتزام بوجود أدوات السلامة مثل شنطة الإسعافات، المثلث، طفاية الحرائق.

- تناول الطعام والشراب أثناء القيادة.







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