تسريع وتيرة العمل فى ملف التصالح على مخالفات البناء ببنى سويف.. التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

عقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء حازم عزت، اجتماعا، فى ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لمتابعة مستجدات وسير العمل فى ملف التصالح والتسهيلات المقدمة للمواطنين، وفق قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات التى تؤثر على سير ومنظومة العمل فى الملف، حيث تم التأكيد على مراجعة الطلبات المتأخرة والتى سبق تقديمها وفق القانون القديم وتم رفضها، والتنبيه على توعية المواطنين بالمستندات المطلوب استيفاؤها عند توجيه المعاملات إلى الهيئة ومنها صور معتمدة من الأوراق والمستندات المطلوبة مثل قرار التصالح وشهادة البيانات، إيصال السداد وغيرها، وذلك بهدف التيسير على المواطن وتوعيته بشكل تام بكافة مراحل وإجراءات المسار القانونى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

من جهته أشار السكرتير العام، إلى توجيهات المحافظ د.محمد هانى غنيم، باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل فى هذا الملف وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه، بالتوازى مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات والإشراف على لجان تلقى الطلبات، وضمان انتظام العمل.