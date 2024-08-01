تحرير 20 محضرا لمخابز مخالفة بمركز الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصل الإدارات والأجهزة المعنية بمحافظة بنى سويف، حملاتها ومرورها الميدانى التى تستهدف الرقابة على مستوى وجودة الخدمات الحيوية، وذلك تحت إشراف مباشر من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، والذى يشدد على استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية فى كل فترات اليوم (صباحًا ومساءً)، لانتظام الخدمة وتقديمها بالجودة المطلوبة، وتلافى السلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات وأوجه التقصير.

وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة بتنظيم حملة مكبرة"بدأت منذ الساعات الأولى من الصباح"على 16 مخبزًا بمركز ومدينة الفشن والتى شملت قرى (الفنت الشرقية والغربية، الوكيلية)بجانب عدد من مخابز مدينة الفشن، والتى أسفرت عن تحرير 20 محضرًا لمخالفات تموينية متفاوته رصدتها لجان المتابعة، وتمثلت فى :نقص وزن الرغيف، عدم نظافة أدوات العجين، عدم صرف بون للمواطنين، التصرف فى جزء من الحصة، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، حيث تم تحرير تلك المحاضر والتنسيق مع التموين للسير فى اتخاذ الإجراء القانونى المتبع فى هذا الصدد

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تأتى تلك الإجراءات المكثفة بهدف ضبط مستوى وجودة الخدمة المقدمة فى قطاع التموين، خاصة المخابز البلدية، والتى تقدم سلعة مدعمة للمواطنين، وفى إطارالخطة المحكمة التى تنفذها محافظة بنى سويف لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنافذ تقديم الخدمات والسلع المدعمة لإيصال الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى قامت اللجنة بزيارة لمتابعة منظومة العمل بمسشتفى الأمراض الصدرية بمدينة بنى سويف، حيث تم تفقد العديد من أقسام المستشفى، ومتابعة انتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين، والإطلاع على سجلات الحضور والانصراف ومراجعة نشاط المستشفى خلال الفترة الماضية، وتم إعداد تقرير شامل عن الزيارة.

يذكر أن تلك اللجان التى كلف بتوجيهها المحافظ، تتم تحت اشراف ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمتابعة الدكتور أشرف حماد، حيث يتم تنفيذ توجيهات المحافظ من خلال تشكيل فرق متابعة ميدانية من رؤساء الأقسام وموظفى الإدارة العامة بديوان عام المحافظة.