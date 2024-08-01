بدء تركيب وحدة مياه نقالى مرشحة بتكلفة 4 ملايين جنيه بمحطة أولاد الشيخ بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارى تركيب وحدة مياه نقالى مرشحة بمحطة مياه أولاد الشيخ الارتوازية بدار السلام بطاقة تصميمية 50 لتر لكل ثانية لتغذي "قرية أولاد الشيخ - نجع الدير - قرية هاشم العيسرى وقرى سيول نجع الدير" لتخدم أكثر من 10 آلاف نسمة بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه، لتشمل الوحدة الإنتاجية الخزانات والمروقات ووحدات الكلور ومأخذ المياه، وذلك للقضاء على ضعف المياه وانقطاعها بأطراف القرى وتحقيق أعلى معدلات الجودة لمياه الشرب.

وأوضح المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة بضرورة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المقررة، والبدء فى ضخ المياه لزيادة ورفع الضغوط وتقديم كوب مياه نظيف وآمن للمواطنين بتلك القرى.

وأضاف المهندس مدحت سد رئيس منطقة جنوب، أن تلك الوحدة الإنتاجية ستعمل على رفع كفاءة المحطة الرئيسية بزيادة كميات المياه المنتجة منها، حيث يتم رفع كفاءة محطة مياه أولاد الشيخ الارتوازية بمركز دار السلام من طاقة تصميمية 50 لتر لكل ثانية إلى 100 لتر لكل ثانية مما يحد من الانقطاع المتكرر للمياه بأطراف القرى، ويساهم في توفير المياه بالأماكن المرتفعة، والأدوار العليا طوال اليوم، بالاضافة إلى زيادة جودة المياه المقدمة للمواطنين.