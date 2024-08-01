باليوم الـ300 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على القطاع

وكالات

استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي البري والبحري والجوي المتواصل لليوم الـ300 على التوالي.

ففي مدينة غزة، استُشهد مواطن وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال عددا من المواطنين في محيط دوار الكويت جنوب المدينة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النيران على عدة مواقع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي والمصدر وسط القطاع.

وفي ساعات مبكرة من فجر اليوم، استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي.

كما استُشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.