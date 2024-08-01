انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بكافة مراكز محافظة البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تنطلق اليوم فاعليات "مبادرة 100 يوم صحة" والتى أطلقتها وزارة الصحة للعام الثانى على التوالى بكافة مراكز المحافظة.

و تشمل المبادرة خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، ومنها خدمات الفحص المبكر عن السكري والاعتلال الكلوي ، وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية ، والتوعية والتثقيف الصحي ، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.

وقال الدكتور أحمد السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الآن هذه المبادرة تأتى فى ضوء اهتمامات القيادة السياسية بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض ولصحة وسلامة الأسرة المصرية ، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ودعم السيدة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

مشيرا إلى أن العمل في المبادرة سيتم من خلال فرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة ، " من خلال 235 وحدة دمج كفريق ثابت ،و40 فريقا متحرك صباحي ومسائي " مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والواقيات الشخصية, بالإضافة إلى تكثيف جميع الخدمات العلاجيه والوقائية.