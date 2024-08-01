انطلاق الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب كفر بساط بطلخا الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "أندية التطوع بالإدارة العامة للشباب"، اليوم الخميس، سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع" القيادة التطوعية والتطوع الرقمي"، حيث بدأ التدريب بمركز شباب كفر بساط طلخا ضمن خطة أندية التطوع للعام المالي 2024/2023، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة.

جاءت فعاليات سلسلة الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع بإشراف سامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، وعصام جودة، مدير عام الإدارة، ونهى المنجي، منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

تناول الدكتور إسلام القزاز، المحاضر بمركز شباب كفر بساط موضوعات القيادة التطوعية، والتطوع الرقمي، بالإضافة إلى المهارات الأساسية، التي يجب أن تكون في المتطوعين، وكيفية اختيار قادة فاعلين داخل مراكز الشباب ممثلين لأندية التطوع، وتعريف القيادة، والتطوع الرقمي، وأشكال، وأنواع العمل التطوعي، ومبادئه، وأهميته بالنسبة للفرد، والمجتمع، ودوافع العمل التطوعي وأهدافه، ودور المتطوعين في نشر ثقافة العمل التطوعي، وخدمة المجتمع.

وتمحورت الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب بإدارة شباب طلخا حول دورة القيادة التطوعية، ودورة التطوع الرقمي، بمشاركة 20 شباب وفتاة من أعضاء أندية التطوع بمركز شباب كفر بساط لإعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب كفر بساط طلخا، تهدف إلى تنمية قدرات، وطاقات الشباب التي تساهم في بناء الشخصية والهوية، وتعزز روح المواطنة، وإكسابهم المهارات الأساسية، ونشر ثقافة التطوع، والعمل التطوعي في المجتمع.

يأتي تنفيذ فعاليات الدورات التدريبية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب كفر بساط طلخا، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، وسامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، وعصام جودة، مدير عام الإدارة.