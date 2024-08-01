الوفد البريطاني أجرى لقاءات عدة في لبنان من أجل وقف التصعيد

كتب محمد شرقاوى

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروتـ، إنّ زيارة الوفد البريطاني الذي يترأسه وزيرا الخارجية والدفاع البريطاني لبيروت شهدت لقاءات عديدة.

وأضاف "عبد الفتاح"، في تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر "نشرة الأخبار"، على قناة " القاهرة الإخبارية": "التقى الوفد البريطاني أولا رئيس مجلس النواب البريطاني نبيه بري، وأعرب الوفد رغبة بريطانيا في التطوع لوقف التصعيد العسكري، ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن أمله في أن يتم إيقاف التصعيد العسكري".

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "أيضا، التقى الوفد البريطاني مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وتحدث ميقاتي عن أمل حكومة بلاده في إيقاف الحرب الدائرة، وقال إن لبنان يريد وقف الحرب وتنفيذ القرار الأممي 1701، وأكد في الوقت ذاته أنّ لبنان مستعد للدفاع على أراضيها".