الصين: مصرع 30 شخصا وفقدان 35 آخرين جراء إعصار جايمى

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم /الخميس/، مصرع 30 شخصا وفقدان 35 آخرين جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "جايمى" فى مقاطعة "هونان" بوسط البلاد.



وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية "سى جى تى إن"، أن عمليات البحث والإنقاذ لا زالت مستمرة فى المقاطعة فيمَا نجحت السلطات فى إعادة فتح الطرق واستعادة خِدْمَات الكهرباء والاتصالات التى انقطعت فى ثمانية قرى بفعل الإعصار.



وكانت السلطات أعلنت أمسِ الأربعاء، أن العواصف الممطرة القوية الناجمة عن الإعصار "جايمي" فى المقاطعة أضرت قرابة 1.15 مليون شخص وتسببت فى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت حوالى 6.13 مليار يوان (859.75 مليون دولار أمريكي).