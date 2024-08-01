اليوم السابع
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الخميس، 01 أغسطس 2024 07:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين: مصرع 30 شخصا وفقدان 35 آخرين جراء إعصار جايمى

الخميس، 01 أغسطس 2024 06:29 م
الصين: مصرع 30 شخصا وفقدان 35 آخرين جراء إعصار جايمى فيضانات
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم /الخميس/، مصرع 30 شخصا وفقدان 35 آخرين جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "جايمى" فى مقاطعة "هونان" بوسط البلاد.


وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية "سى جى تى إن"، أن عمليات البحث والإنقاذ لا زالت مستمرة فى المقاطعة فيمَا نجحت السلطات فى إعادة فتح الطرق واستعادة خِدْمَات الكهرباء والاتصالات التى انقطعت فى ثمانية قرى بفعل الإعصار.


وكانت السلطات أعلنت أمسِ الأربعاء، أن العواصف الممطرة القوية الناجمة عن الإعصار "جايمي" فى المقاطعة أضرت قرابة 1.15 مليون شخص وتسببت فى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت حوالى 6.13 مليار يوان (859.75 مليون دولار أمريكي).







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الصين

أمطار

جايمى




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