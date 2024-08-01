الصناعات الهندسية: ضخ استثمارات جديدة ينقذ الشركات الضعيفة من التصفية

كتب عبد الحليم سالم

‏أكد المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، أن ضخ استثمارات جديدة في الشركات الضعيفة، أو الشركات التي تعاني من نقص سيولة كفيل بإنقاذ تلك الشركات وتطويرها والارتقاء بها، وبالتالي ابتعادها عن شبح التصفية.

‏أضاف خالد الفقي، لـ"اليوم السابع" أن النقابة العامة دائما ترفع شعار استمرار الشركات حفاظا على العمال، وهذا ليس معناه أن الشركات التي نرغب في استمرارها، تكون شركات فاشلة، أو ليس هناك أمل في تطويرها؛ ولكنها شركات صناعية يحتاجها الاقتصاد الوطني، وعلى سبيل المثال شركة مثل شركة ميتالكو المتخصصة في إنتاج وتصنيع أبراج الكهرباء، هي شركة يحتاجها السوق المحلي بشكل كبير، ومع ذلك لم يتم ضخ استثمارات فيها من الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لها حتى وصلت إلى مرحلة متردية للغاية، وبالتالي تم تصفيتها.

‏وحمل المهندس خالد الفقى، إدارات بعض الشركات الفاشلة المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع تلك الشركات، مستشهدا في الوقت نفسه بإدارة شركات أخرى نجحت في الارتقاء بتلك الشركات وتطويرها مثل شركة النحاس المصرية والمطروقات، والمواسير وهي شركات كانت خاسرة، لكنها نجحت بفضل الإدارات الجديدة.

وشدد على أهمية ضخ استثمارات في الشركات و تعظيم إيرادات وأرباح الشركات، حتى تساهم بشكل مناسب في الاقتصاد الوطني، و حتى تبتعد تماما عن شبح التصفية.