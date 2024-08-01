اليوم السابع
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فى إطار تنفيذ مبادرة "صيف شبابنا"..

الشباب والرياضة بالدقهلية تنفذ الملتقى الكشفى فى ميت سلسيل

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:55 م
الشباب والرياضة بالدقهلية تنفذ الملتقى الكشفى فى ميت سلسيل جانب من فعاليات الملتقى الكشفي
الدقهلية - سارة الباز

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 نفذت إدارة شباب ميت سلسيل، اليوم الخميس، بالتعاون مع "قسم الرياضة" الملتقى الكشفى لفرق الكشافة: (أشبال - زهرات - كشافة - مرشدات)، بمشاركة نشء مراكز شباب (مدينة ميت سلسيل - الكفرالجديد – الجوابر - الاتحاد) بمركز شباب مدينة ميت سلسيل بحضور مشرفى مراكز الشباب، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة صيف شبابنا، التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وحاضر مصطفى كمال إبراهيم، قائد فرق الكشافة، حيث بدأ الملتقى الكشفى بنبذة عن الكشافة، وتاريخها، ونشأتها، وأهدافها، لافتا إلى فوز كشافة ميت سلسيل على مستوى الوطن العربى تسع مرات، وقام فريق الكشافة والمرشدات بعمل بعض الاسكتشات، والتصفيقات والإشارات، والأغاني.

جاء ذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وجيهان حنفى، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وطارق دهب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وإشراف محمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وتنفيذ وإشراف إيهاب شعير، مدير عام إدارة شباب ميت سلسيل، وابراهيم أبو الغيط، رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، والدكتور محمد صادق، رئيس قسم الرياضة بالإدارة.







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