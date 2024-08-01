اليوم السابع
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السيطرة على حريق التهم محتويات شقة سكنية بالمحلة

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:45 م
السيطرة على حريق التهم محتويات شقة سكنية بالمحلة الحماية المدنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بقرية كفر حجازى مركز المحلة، وأتت النيران على محتويات الشقة، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق، داخل شقة سكنية بقرية كفر حجازى مركز المحلة.

وانتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى، ولا توجد شبهه جنائية.







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