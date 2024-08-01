اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أغسطس 2024 04:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخطوط الكويتية: آخر رحلاتنا لبيروت الأحد المقبل نظرا للظروف الراهنة

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:49 م
الخطوط الكويتية: آخر رحلاتنا لبيروت الأحد المقبل نظرا للظروف الراهنة الخطوط الجوية الكويتية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس، أن آخر رحلاتها لمحطة بيروت ستكون في يوم الأحد المقبل 4 أغسطس الحالي وذلك نظرا للظروف الراهنة.

وذكرت الشركة - في بيان لها - أن ذلك القرار جاء بالتنسيق مع جهات الدولة ممثلة بوزارة الخارجية الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني نظرا للأوضاع الراهنة في الجمهورية اللبنانية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني أكدت أمس الأربعاء، عن قيامها بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والناقلات الجوية الكويتية بشأن عملية إعادة جدولة الرحلات المتجهة من وإلى بيروت من خلال مطار الكويت الدولي.







الخطوط الكويتية

بيروت

لبنان

الناقلات الجوية الكويتية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة