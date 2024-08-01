الحكومة تعتزم تدشين منصة ترويجية إلكترونية للصادرات المصرية

كتبت نورا فخرى

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تبنى آليات جديدة ومستحدثة للتوسع فى وجود المنتجات المصرية بالخارج، بما يعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى العالم سواء باختراق أسواق جديدة غير مستغلة، أو بتطوير منتجات منافسة ومطلوبه عالميا، وتدعيم حصول المصانع ومصدرى السلع الزراعية على شهادات الجودة العالمية اللازمة للمنافسة فى الأسواق الدولية.



يأتى ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى تضمنها برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لمدة 3 سنوات (2027-2024) لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، استكمالا للجهود الحكومية بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالى زيادة الصادرات المصرية، فضلا عن توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفورى للمساندة.



كما تستهدف الحكومة، إنشاء منصة ترويجية الكترونية للصادرات المصرية بالتعاون مع كل المجالس التصديرية.

وتعمل الحكومة من خلال برنامجها على زيادة معدلات التصدير فى قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.