الحرارة وصلت 44.. طقس الأقصر حار صباحاً ورطوبة مرتفعة للغاية.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، لأجواء الطقس واختفاء الأهالى من ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى متنفس أهالي الأقصر.

وسجلت درجات الحرارة فى موجة جديدة 44 كدرجة قصوى فى فترة الظهيرة، مع ارتفاع كبير فى الرطوبة لأول مرة تسجله المحافظة فى فترة الصيف.





فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

