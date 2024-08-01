الأردن: عبور 120 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

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أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبور 120 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهل غزة الأسبوع الحالي، سيتم توزيعها على أهلنا من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وتحمل الشاحنات وجبات جاهزة وطرودا غذائية وطحينا وأرزا وملابس وبطانيات، وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، بدعم من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الأهلية والدولية.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في بيان اليوم الخميس، إن الجهود الأردنية لم تتوقف يوما رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الشبلي قائلا "نعمل على مدار الساعة لاستقطاب المزيد من المتبرعين وإرسال المزيد من المساعدات وزيادة عدد الشاحنات المرسلة من الأردن للأهل في غزة".. موضحا أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم وصلت إلى 2897 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.