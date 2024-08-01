إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 5811 مترا بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية ،بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعد جديد نهائيا.

مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الاراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة ، وحماية الرقعة الزراعية.

و أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق 8 مراكز عن إزالة 21 حالة تعدي على مساحة 5811 متر .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



