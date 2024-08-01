إزالة نخلتين تشكلان خطورة داهمة بالمنصورة والمحافظ يوجه بزراعة 2 بدلا منهم

الدقهلية شريف الديب

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة من المتخصصين لمعاينة نخلتين، وذلك أثناء مروره صباح اليوم بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة أعمال النظافة وقص الأشجار، حيث لاحظ وجود (2 ) نخلة تمثلان خطوره داهمه علي حياة المواطنين والسيارات بشارع الجمهورية أمام كلية الطب أحدهم يبلغ ارتفاعها 30 متر والاخري 20 متر .و وجه للتأكد من مدي صلاحيتهم،

وانتهت اللجنة إلي وجود خطورة داهمة حقيقة علي حياة المواطنين والسيارات نظراً لتوقع سقوط النخلتين في أي لحظة .

ووجه اللواء مرزوق لرئيس حي غرب المنصوره، بسرعة قطع النخلتين وإزالتهم تماماً وإعادة زراعة نخلتين مكانهم فوراً حفاظاً علي حياة المواطنين وعلي البيئة .

وصرح محافظ الدقهلية، بأنه جاري إعداد خطة لزيادة المساحات الخضراء داخل شوارع مدينة المنصوره، من خلال زراعة الأشجار المثمرة والزينة، بالإضافة إلي إعادة زراعة الورد بشوارع المنصوره لعودتها إلي سابق عهدها جزيرة الورد .

هذا ويطمئن محافظ الدقهليه، المواطنين بأنه لن يتم المساس بأي مساحات خضراء او قطع للاشجار بمختلف مراكز ومدن المحافظة إلا في حالات الخطوره الداهمة فقط التي تهدد حياة المواطنين.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .

وتهيب محافظة الدقهليه المواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات