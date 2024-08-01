إحالة طبيبن ومشرفة تمريض للتحقيق بـمستشفى ساحل سليم بأسيوط

اسيوط-هيثم البدرى

أحال الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه بأسيوط ظبيان ومشرفة تمريض للتحقيق خلال جولة مفاجأة علي مستشفي ساحل سليم باسيوط لعدم تواجدهم بمقر العمل

ياتي ذلك في إطار الجولات اليومية التي تنفذها مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمتابعة وتقييم الأداء بالمنشآت الصحية على أرض الواقع وتذليل اي شكاوي أو عقبات تعوق سير العمل أو تقديم الخدمة الصحية للمترددين علي المنشآت الصحية..

حيث قام الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه بأسيوط ،يرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي ،وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بوحدة الرقابة الداخلية بصحة اسيوط، بجولة تفقدية مفاجئة منتصف الليل لمستشفى ساحل سليم ؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين وضمان جودتها، ضمن الجولات المزمع تنفيذها لتحسين الأداء ومتابعة أي مشكلات قد تواجه المستشفيات والمراكز الصحية والمرضى.

واستهل وكيل مديرية الصحة ومرافقوه، جولتهم بتفقد أقسام الاستقبال، والعناية المركزة والمبتسرين وغرف الملاحظات (سيدات - رجال) ودورات المياه، وغرف المرضى، ومعمل التحاليل، وبنك الدم،والغسيل الكلوي والعمليات والأقسام الداخلية وغرفة صرف التذاكر

واستمع وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه، إلى شكاوى المواطنين، وأكد ضرورة التعامل مع أي مشكلة بشكل فوري، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية، وتحقيق التكامل والاستماع لكل شكاوى المرضى من أجل مصلحة وتحقيق رضا المواطن (المريض والمتردد) بكل أقسام المستشفى.

وخلال جولته شدد دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه على الالتزام بالمعايير الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة المستشفى وتوفير بيئة صحية وآمنة للمرضى، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية.

وخلال البيان الإعلامي الصادر من المركز الاعلامي بصحة اسيوط اهابت مديرية الصحة بأسيوط بجموع المواطنين والمترددين علي المنشآت الصحية سرعة التواصل مع وحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة في حال وجود اي شكوي او تقصير في أداء الخدمة الصحية علي الارقام التالية 01007700456 أو علي رقم الواتس 01092314845 و 01009703350

