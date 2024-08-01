أغرب 6 حجج للأزواج والزوجات لطلب الانفصال فى ساحات محاكم الأسرة

كتبت أسماء شلبى

أحيانا الطلاق يحدث لأتفه الأسباب، فعندما يغيب عن الزوجين الحب والود والتفاهم تكثر الخلافات الزوجية وتحدث التراكمات التي تهدد كيان الأسرة وتعصف بحياتهم الزوجية في أي لحظة، لتشهد أروقة محاكم الأسرة شدا وجذبا وتبادل الاتهامات والقضايا بين كلا الطرفين، بحثا عن الانتصار ورد حقوقهم المزعومة لنسمع بعدها العديد من التفاصيل والحكايات الغريبة.

وخلال السطور التالية نرصد أغرب 6 حجج للزوجات لطلب الطلاق بسبب رغبتهم في الخلاص سريعا من الحياة الزوجية مع شريك الحياة في ساحات محاكم الأسرة، فى حين يرد الأزواج على الزوجات بدعاوى نشوز وطلبات طاعة اعتراضا على أسبابهن التي تقدمن بها وهي لا ترقى لـ طلب الانفصال وهدم الحياة الأسرية.

1- الزوجة غيرت قائمة المنقولات

وقف أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بدعوى بطلان عقد زواج، وهو يشكو زوجته ويتهمها بالغش والتدليس والتحايل لإتمام الزواج به، ليصرح: "لم أتخيل أن حياتي الزوجية ستنتهى قبل أن تبدأ، لأعيش فى عذاب وأنا أبحث عن حل ينتشلني من الدوامة التى وقعت فيها، بعد إقدام زوجتي على الغش والتزوير بقائمة منقولات الزوجية وتسجيل عائلتها مبلغ 800 ألف جنيه بخلاف 200 جرام ذهب".

ووقف الزوج يروى الصراع الذى نشب بينه وزوجته قائلا: "زوجتى وعائلتها أقدموا على التزوير وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، وعندما اعترضت تم إلغاء كافة الترتيبات لحفل الزفاف واكتشفت ملاحقة زوجتى لى بدعوى تبديد".

2- حبس وخلع لزوج بسبب نفقة الترفيه

شكا أحد الأزواج زوجته في طلب طاعة، وادعى تعنتها ضده وملاحقتها له بدعوى خلع، ورفضها كافة الحلول الودية، بخلاف تعسفها في استخدامها حقوقها وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي به، وطالبها بالتراجع عن الطلاق من أجل أطفاله.

وتابع الزوج بطلب الطاعة المقدم ضد زوجته: "عشت طوال سنوات برفقتها في عذاب وتحملت من أجل تربية أولادي، ولكنها استمرت في تعنيفي، ولاحقتني مؤخراً بدعوى حبس وخلع بسبب نفقة الألعاب رغم ما تتقاضاه من نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه".



3- زوجة تلاحق زوجها بالخلع بسبب إهماله لعيد زواجهما

وقفت إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة، تبحث عن الطلاق خلعا من زوجها، بعد عام من الزواج بسبب نسيانه لعيد زواجهما الأول وإهماله لها، ومكوثه معظم الوقت لدي والدته، وبخله الشديد الذي ظهر بعد الزواج، رغم يسار حالته المادية.

وسردت الزوجة: "عشت قصة حب قبل الزواج ولكن الحال تبدل بعد أن أصبحت أعيش برفقته تحت سقف منزل واحد، وبدأت اصطدم بطباع زوجى، وبت أقضى معظم أوقاتى وحيدة، فكان غارقا طوال الوقت مع عائلته في مشاكلهم".



4- زوج ملاحق بـ إنذار طاعة

شهدت محكمة الأسرة واقعة غريبة على غير المعتاد بعد أن لاحقت زوجة زوجها بمدينة نصر، بإنذار طاعة ضد زوجها الطبيب، وتتهمه بالنشوز، وذلك بعد أن أهملها وتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها، ووصلت لطريق مسدود.

وأكدت الزوجة بإنذار الطاعة: "فشلت محاولات الصلح فأنذرني زوجي بالدخول في طاعته في منزل بخلاف منزل الزوجية، واتهمني بالنشوز، فأنذرته بالطاعة، واتهمته بالتخلى عن القيام بواجباته في الإنفاق على وأطفالى الصغار، وقيد الإنذار تحت رقم 61581 محضرين أسرة مدينة نصر".



5- مواقع التواصل الاجتماعى

خرجت إحدى الزوجات من زواجها بخسارة حملها بعد تعرضها للإجهاض، بسبب إهمال زوجها وعنفه، وإدمانه طوال مواقع التواصل والحديث مع الفتيات ومرافقتهم ، وتبديد أموالهم على تلك التصرفات الجنونية.

وأكدت الزوجة أن زوجها أصبح عالة عليها، ويطلب منها المال بعد أن يبدد راتبه وأمواله على علاقاته غير الشرعية، وانتهى زواجها منه بسبب إهماله ورفضه تحمل المسئولية.



6- زوج يشكو: "زوجتى عايزة ترجعنى ليها بالغصب"

لم يتخيل الزوج أن زوجته بعد الزواج ستتحول إلى رجل للمنزل بدلا منه -وفقا لوصفه- فسيطرتها على الأمور دفعته للهروب من جحيم الحياة برفقتها، ليقول بدعواه لإثبات نشوزها: "زوجتي عصبية، ومتسلطة، دمرت زواجنا، وحرمتني من أطفالي".

وطالب الزوج برفع ظلمها عنه وضم حضانة طفلته لوالدته، بعد أن قدم لمحكمة الأسرة بأكتوبر المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجته طوال 4 سنوات ليسجل أكبر رقم لمرات الحبس التى تخطت 14 مرة، ليؤكد: "عايزه ترجعنى ليها بالغصب".