أسماء اوائل الثانوية الأزهرية على مستوى معاهد الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

يقدم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، و إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، وجميع قيادات المنطقة والعاملين بها وإداراتها ومعاهدها، بخالص التهاني للطالبة مريم جمال محمد محمود، من معهد فتيات سيدي بشر التابع لإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، لحصولها على المركز العاشر على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي هذا العام، والأولى على مستوى المنطقة، بنسبة 96,67% وبمجموع 609 درجة، متمنيين لها دوام التفوق والتميز في المرحلة الجامعية.

كما تقدم بخالص التهاني لأسرتها ولمعهده والإدارة التعليمية، ولكل منطقة الإسكندرية الأزهريةكما يتقدم رئيس المنطقة بالتهنئة لأوائل الإسكندرية في القسم الأدبي، وجاء في المركز الثاني الطالبة أريج مدحت على محمود محمد، من معهد فتيات عرابي التابع لإدارة العامرية، والمركز الثالث مي السعيد إسماعيل أبو زيد، من معهد الإمام أبو العزائم التابع لإدارة شرق، وفي المركز الرابع الطالبة سلمى سامح عبد الحميد، من معهد فتيات سيدي بشر إدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، والمركز الخامس الطالبة مريم أحمد عبد الحميد، من معهد فتيات مكة المكرمة التابع لإدارة العامرية.

كما يتقدم جميع قيادات المنطقة والعاملين بها وإداراتها ومعاهدها، بخالص التهاني والتبريكات إلى أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية القسم العلمي، وقد حصل على المركز الأول على مستوى المنطقة الطالبة دينا عبد الله السيد تاج الدين، من معهد فتيات الشعراوي التابع لإدارة غرب، وفي المركز الثاني الطالبة ياسمين عماد أبو الفتوح، من معهد فتيات سيدي بشر التابع لإدارة المنتزه، والمركز الثالث أسماء أحمد سعد أحمد شاهين، من معهد فتيات الشعراوي التابع لإدارة غرب، وفي المركز الرابع الطالبة سارة عصام محمد إبراهيم، من معهد فتيات سيدي بشر إدارة المنتزه، والمركز الخامس للطالبة سلمى مصطفى محمد السمان، من معهد فتيات الفتح المبين التابع لإدارة وسط. كما يتقدم "أبو خزيمة" وجميع قيادات المنطقة والعاملين بها وإداراتها ومعاهدها بخالص التهاني والتبريكات للطالب حبيب طربان عبد القادر، من معهد المدينة المنورة التابع لإدارة العامرية، والحاصل على المركز الأول القسم الأدبي (كفيف)، متمنيين للجميع دوام التوفيق والنجاح والتميز.



