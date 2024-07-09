525 مشروع لتطوير الطرق الداخلية في دمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

دمياط - هيثم مراد

شهدت محافظة دمياط تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تضمنت تطوير 28 قرية داخل مركز كفر سعد.

وجاءت مشروعات تطوير الطرق الداخلية بين مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، ليتم تنفيذ 525 مشروعاً باحمالى 1.161 مليار جنيه.

قرية السوالم



تشهد قرية السوالم التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط عدة مشروعات تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، ولكن تظل مشروعات تطوير الطرق الداخلية واحدا من أبرز تلك المشروعات التي ساهمت في تمهيد الطرق لدي أهالى القرية، لتشهد تنفيذ أكثر من 50 مشروع لتطوير الطرق الداخلية بالقرية.

كفور الغاب



وفي قرية كفور الغاب، لم يتوقف الأمر فقط عند مشروعات تطوير الطرق، لكن أيضا تبكين الترع أحد العلامات البارزة التى ساهمت في تمويل. الزراعة في تلك المنطقة على وجه التحديد بعد أن انتهت مشاكل الري الزراعي.

قرية المحمدية



إحدى القري التى شهدت تطورا كبيرا في شبكة الطرق عقب انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حزمة من المشروعات التى تم تنفيذها داخل تلك القرية أبرزها كانت تطوير الطرق الداخلية لها، لتصبح أحد أبرز مشروعات المبادرة داخل تلك القرية.