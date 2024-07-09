وكالة الفضاء تستقبل وفدا من مبادرة مهندسون من أجل مصر للتنمية المستدامة

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لـ وكالة الفضاء المصرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد كامل رئيس مجلس امناء مبادرة مهندسون من أجل التنمية المستدامة وبرفقته المهندسة رضوى مراد والمهندس حازم محمد أعضاء المبادرة، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وبدء الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء فى شرح مهام الوكالة واختصاصاتها وأهدافها ودورها محليا وإفريقيا كما قام باستعراض الإمكانيات المتميزة والمعامل الحديثة فى الوكالة، وكذلك تعريف بالشركاء الدوليين فى التعاون.

من جانبه قام الدكتور محمد كامل بالثناء على ترحيب دكتور شريف ومدى سعادته بزيارة وكالة الفضاء المصرية. واستهل حديثة بالتعريف بالمبادرة وأهدافها وتاريخ إنشائها ومشاركاتها فى مؤتمرات متعددة وكذلك توقيعها اتفاقيات مع جهات مختلفة ووزارات متعددة مثل وزارة الرى ووزارة الزراعة مشيرا إلى اهمية الاستفادة من أعمال المبادرة لنشر الوعى الكامل بما تقدمه الوكالة فى مجال تكنولوجيا الفضاء .

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين الدكتور شريف صدقى والدكتور محمد كامل والاتفاق على تعزيز التعاون مستقبلا.

تبادل الدروع