ورشة عمل لتحفيز المشاركة بالمشروعات الخضراء الذكية.. ومكافآت نقدية للفائزين

أسوان – عبد الله صلاح

ترأس اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة ما تم بذله من جهود لتحفيز وتشجيع أبناء المحافظة للتقدم بمشروعاتهم فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة (https://sgg.eg).

حضر الاجتماع، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال، بالإعداد لتنظيم ورشة عمل يشارك فيها أصحاب المشروعات الفائزة فى الدورات السابقة لعرض قصص نجاحهم ، فضلاً عن توجيه الدعوة أيضاً لأصحاب المشاريع الذين لن يحالفهم الحظ من قبل.

وكلف، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بتولى المختص فى مجاله لمسئولية كل مكون للقيام بعرضه فى ورشة العمل ، والندوات التوعوية التى يتم تنظيمها بمختلف المراكز والمدن ، وهو الذى يتوازى مع تكثيف الدعاية الترويجية والإعلانية من خلال وضع البانرات بالميادين والشوارع وعبر صفحات التواصل الإجتماعى للتعريف بالعوائد الإيجابية الكبيرة التى يحصل عليها المشروع الفائز.

وأوضح إسماعيل كمال، أنه سيتم رصد مكافأت تحفيزيه للمشروعات التى سيتم تصعيدها باسم إسوان على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات سواء فئة المشروعات كبيرة الحجم ، أو فئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأشار إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال المشروعات المقدمة فى سرية تامة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها ، وتقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للتقديم بشكل نموذجى ومتكامل وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة حتى يتسنى توفير مقومات النجاح والترويج الجيد والمتميز لها ، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للجوائز تقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و 250 ألف جنيه للمركز الثالث.