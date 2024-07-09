اليوم السابع
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وحدة طب الأسرة وإسكان اجتماعى.. مشروعات حياة كريمة بكفر سنباط فى الغربية

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 10:17 ص
وحدة طب الأسرة وإسكان اجتماعى.. مشروعات حياة كريمة بكفر سنباط فى الغربية عمارات الإسكان
الغربية محمد طارق

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مشروعات تلو الأخرى تظهر للنور، تزين قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستعرض "اليوم السابع" مشروعات المبادرة داخل قرية كفر سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، ومن أهمها "مشروع الإسكان الإجتماعى بالقري، والذى يضم 11 برج سكنى بإجمالى 88 وحدة سكنية، مشروع وحدة طب الأسرة، مشروع مركز الشباب، تطوير المدارس" وغيرها من المشروعات الخدمية.

وفى هذا الصدد قال رمضان السعدنى أحدٍ شباب القرية، أن القرية كانت تعانى كثيرًا من نقص الخدمات خلال السنوات الماضية، حيث أنها قرية صغيرة تتبع مجلس قروى قرية حانوت ولا يوجد بها خدمات، موضحًا أنهم طالبوا لسنوات طويلة لتوفير الخدمات العامة والمرافق ولكن دون جدوي، حتى أن جاءت مبادرة حياة كريمة وحققت فى مدة صغيرة كافة الخدمات التى نحتاج اليها وعانينا من نقصها لسنوات.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.

تطوير مركز طب الأسرة
تطوير مركز طب الأسرة

 

عمارات الإسكان
عمارات الإسكان

 

مركز الشباب
مركز الشباب

 

مركز طب الأسرة
مركز طب الأسرة

 

مشروع الإسكان
مشروع الإسكان

 







حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

كفر سنباط

الغربية

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