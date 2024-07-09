وحدة طب أسرة وتطوير مدارس.. أبرز مشروعات حياة كريمة بقرية مسجد وصيف بالغربية

الغربية محمد طارق

يوم بعد الأخر تخرج مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للنور داخل قري الريف المصري، لتخدم الآلاف من سكان تلك القري التي كانت بحاجه الي مشروعات خدمية تحول القري إلي مدن صغيرة من حيث الخدمات، حيث قامت المبادرة بتوفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة داخل قرية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، والتي من أهمها "إنشاء مركز طب الأسرة الجديد، تطوير مدرسة عبد اللطيف بلطية الإعدادية وإنشاء جناح جديد، إنشاء مكتب بريد حديث، تطوير نقطة الشرطة، توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياة الشرب والكهرباء".

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.



إنشاء أجنحة جديدة



تطوير المدارس



مركز طب الأسرة