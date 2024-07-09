ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 9/7/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 36: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:31

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:41 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:29 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:13

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر 4:19 م

وقت صلاة المغرب 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 17: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:08



