نقيب البيطريين: لقاء مع الخريجين لشرح اختبار مزاولة المهنة 16 يوليو

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه فى إطار حرص النقابة على التواصل الدائم مع أعضائها وتوفير كافة المعلومات اللازمة حول اختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري التي يعدها المجلس الصحي المصري، تنفيذا لنص القانون رقم 12 لسنة 2022، والذي يسري أحكامه على خريجي كليات الطب البيطري، فقد تم الاتفاق مع الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، على اختيار ممثل من المجلس لعقد عدة لقاءات مع الخريجين وممثلي النقابات الفرعية ومجلس النقابة لشرح الاختبارات وآلياتها.

وأوضحت إنه سيتم عقد أول لقاء يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو الجاري، بحضور الدكتور فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الطب البيطري بالمجلس الاعلى للجامعات، لشرح آليات اختبار مزولة مهنة الطب البيطرى والرد على كافة أسئلة الأطباء البيطريين، وذلك بقاعة المجلس الصحي المصري بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر الساعة ٢ ظهرا .

وأوضحت أن النجاح فى اختبار المجلس الصحى المصرى، يعد شرطا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون، والتى تقضي مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، بأنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.