نقاشات بقصور ثقافة الأقصر حول الاكتشاف المبكر للإعاقة ودعم أولياء الأمور المعاقين

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" الاكتشاف المبكر للاعاقة وأهميته" حاضرتها حياة عبد الرحيم موضحة أهم الخطوات في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وأهمية التشخيص المبكر، والتشخيص المبكر يمثل البوابة الأولى لتحقيق أهداف تطوير الأطفال ذوي الإعاقة، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "الإرهاب وآثاره السلبية على التنمية "ألقاها أبو الحسن محمد متحدثا عن محاربة الإسلام للارهاب، ونبذ الشريعة الإسلامية التطرف والإرهاب، وأثر الإرهاب على التنمية والاقتصاد.

نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "إرشادات لأولياء أمور المعاقين" ألقتها نوال عبد النعيم متحدثة عن دور الأسرة للاكتشاف المبكر للطفل المعاق، وكيفية تدعيم الطفل المعاق نفسيا، وتدعيم الطفل بقدوة له من الواقع، واكتشاف المواهب وتدعيمها، كما أقام القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية صلصال نفذتها ولاء جابر، كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الشبل الصغير والمرض الخطير" تأليف صابر توفيق سردها مينا عادل بمشاركة رواد المكتبة، واعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، أعد المركز الحضري دوري ثقافي أداره ياسر حسن، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



أنشطة وفعاليات متنوعة لدعم الأطفال فى قصور الثقافة



قصور الثقافة تناقش الإكتشاف المبكر للإعاقة ودعم أولياء الأمور المعاقين