نائب محافظ المنوفية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" وملف التصالح

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم محمد موسي نائب المحافظ ، اجتماعا تنسيقيا بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديرى عموم الإدارات بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المخالفات التي تًرصدها وحدة المتغيرات المكانية لتحقيق المستهدف منهما باعتبارها إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، والتأكيد على بذل أقصي جهد لسرعة إنجاز العمل والمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء.

كما تناول الاجتماع ضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف العمل لاستكمال ملفات التصالح والتواجد على مدار اليوم وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى ضرورة التواجد الميدانى بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

ووجه بضرورة المتابعة الدقيقة لتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهى تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية بقرى مركزى أشمون والشهداء وإجراء المعاينات الميدانية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مراكز قويسنا ومنوف والباجور والتعرف من المواطنين على أهم المشروعات الخدمية والتنموية والاحتياجات الفعلي ذات الأهمية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات .