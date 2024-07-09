"مياه القناة": رفع كفاءة المحطات وبدء مراحل غسيل الشبكات بـ 3 محافظات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، بالإضافة الي رفع كفاءة العديد من المحطات علي مستوى محافظات القناة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إن مراحل أعمال الشبكات تتم بصورة دورية في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا إلى أن عملية غسيل شبكات المياه تتم بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي، للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أنه تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة، والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها على مستوى الشركة بالكامل للانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية .

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع إجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال فصل الصيف، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

