اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة التعاون الاقتصادى: مصر تخطط لبناء 23 مجتمعا عمرانيا جديدا بحلول 2030

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 03:31 م
منظمة التعاون الاقتصادى: مصر تخطط لبناء 23 مجتمعا عمرانيا جديدا بحلول 2030 منظمة التعاون الاقتصادى -أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادى، الخاص بتقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، أن التنمية المستدامة مدرجة على أولويات أجندة القيادة السياسية فى الدولة المصرية، ومنها بناء المدن الذكية والمرنة والشاملة للمناخ، وأن مصر تواجه تحديات متعددة فى المدن الذكية، حيث تضم 23 مجتمعًا حضريا جديدا وتخطط لبناء 23 مجتمعا آخر بحلول عام 2030.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى، حول النمو الاخضر فى مصر، إلى أن المدن المصرية تتمتع بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء، وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، كما أنه يوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، ومدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر.

ويذكر أن التقرير شمل عدد من التوصيات، منها أنه هناك حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة ومصر تعمل على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.







البيئة

الاستثمار الأخضر

التعاون الاقتصادى

الاستثمار البيئي

الاقتصاد الاخضر

البيئي

تقرير سياسات النمو

النمو الأخضر فى مصر

تقرير النمو الأخضر

إطلاق تقرير النمو الأخضر فى مصر

المدن المستدامة



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع طفيف لمعدل التضخم فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لـ 5.9% خلال مايو

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 02:56 م

ياسمين فؤاد: المخلفات بأنواعها واستدامة الأزياء من المجالات الواعدة للإستثمار البيئى

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 03:36 م

10 سنوات من البناء والتعمير.. "30 يونيو" مثلت نقطة البداية لنهضة غير مسبوقة فى تاريخ مصر.. المشروعات القومية كلمة السر.. ومدن الجيل الرابع بوابة مصر للدخول فى عصر المدن الذكية

الجمعة، 14 يونيو 2024 07:00 م

تقرير "التعاون الاقتصادى": النمو الأخضر والتنمية المستدامة أولويات القيادة بمصر

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 02:44 م

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة