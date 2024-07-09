منظمة التعاون الاقتصادى: مصر تخطط لبناء 23 مجتمعا عمرانيا جديدا بحلول 2030

كتبت منال العيسوى

أكدت توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادى، الخاص بتقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، أن التنمية المستدامة مدرجة على أولويات أجندة القيادة السياسية فى الدولة المصرية، ومنها بناء المدن الذكية والمرنة والشاملة للمناخ، وأن مصر تواجه تحديات متعددة فى المدن الذكية، حيث تضم 23 مجتمعًا حضريا جديدا وتخطط لبناء 23 مجتمعا آخر بحلول عام 2030.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى، حول النمو الاخضر فى مصر، إلى أن المدن المصرية تتمتع بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء، وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، كما أنه يوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، ومدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر.

ويذكر أن التقرير شمل عدد من التوصيات، منها أنه هناك حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة ومصر تعمل على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.