اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يوليو 2024 09:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مسؤولة أمريكية تزور مصر لبحث التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 09:35 ص
مسؤولة أمريكية تزور مصر لبحث التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة باربرا ليف
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تجرى جولة إلى الشرق الأوسط خلال الفترة من 8 إلى 14 يوليو الجارى.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن ليف تلتقي المسؤولين الحكوميين لمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

وأضاف البيان أن جولة مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأدنى ستشمل الإمارات، ومصر، والأردن، وإسرائيل، والضفة الغربية.. كما تجرى مناقشات إضافية بشأن فترة ما بعد انتهاء الحرب بطريقة تبني سلاماً وأمناً دائمين.
 







الشرق الأوسط

باربرا ليف

غزه

قطاع غزه

العدوان على غزه

العدوان الاسرائيلى على غزه




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة