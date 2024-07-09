مركز المناخ: بداية الموجة شديدة الحرارة وذروتها الخميس والجمعة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن بداية الموجة شديدة الحرارة اليوم وستكون ذروتها الخميس والجمعة.

أوضح فهيم أن سبب الموجة شديدة الحرارة هو امتداد المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر، حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

أشار إلى أن المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر، ويتسبب هذا المنخفض في أن تتجاوز درجات الحرارة في كلا من دول الخليج "الكويت – قطر – البحرين – الامارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية " والعراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية خلال هذه الفترة.

