مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن عن بدء دورة اللغة الألمانية

محمد صبحى

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن إطلاق دورة جديدة في اللغة الألمانية للمستوى المبتدئ (A1.1) بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته.

تأتي هذه الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وصرح الدكتور شادي الكردي أن هذه المبادرة تهدف إلى تأهيل الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات في صقل مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية.

سيتولى الدكتور أحمد سلام مهمة التدريس في الدورة التي ستنطلق يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024. وستقام ثلاثة أيام أسبوعياً: الأحد والاثنين من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً، والثلاثاء من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.

هذا وسيتم عقد الدورة التدريبية في معمل 2 بالمبنى الرئيسي لكلية الآداب.

حيث هذه المبادرة تعكس التزام جامعة حلوان بتطوير مهارات طلابها وتعزيز فرصهم في سوق العمل من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة في مجال اللغات الأجنبية.

ويحصل المتدربون في نهاية الدورة على شهادة معتمدة، ويدعو المركز جميع الطلاب المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل وحجز أماكنهم.