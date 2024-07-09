مركز الأورام جامعة المنصورة الأول على مستوى الجمهورية فى مبادرة "صحة المرأة"

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، عن احتلال مركز الأورام للمركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

جاء ذلك طبقا لتقارير معدلات الإنجاز لمراكز الأورام على مستوى الجمهورية، والذي عرض خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث أظهرت معدلات الإنجاز تصدر مركز الأورام بجامعة المنصورة أعلى معدلات تردد بمعدل 22302 حالة، ويليها المعهد القومي للأورام بمعدل 13777 حالة، كما حققت معدلات الأشعة المركز الأول أيضا بمعدل 15957 حالة، يليها المعهد القومي للأورام بمعدل 7395 حالة، وبلغت فحوصات الباثولوجي في مركز الأورام 4744 حالة، يليه المعهد القومي بمعدل 1974 حالة.

ومن جانب آخر بلغت معدلات الحالات المكتشفة المصابة بسرطان الثدي أعلى معدلات ب 3153 حالة، يليها مستشفى الدمرداش بمعدل 885 حالة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والتي تم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية؛ لتقدم مئات الخدمات للسيدات في مصر، وأن الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية لعب دورًا بالغ الأهمية في نجاحها، موضحاً أن هناك العديد من المقومات، التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، والتنسيق، والتكامل بين مختلف التخصصات.

وأشار إلى أنه قد تم وضع خطة عمل شاملة، والتي تشمل زيادة الوعي، والكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج وتحقيق الأهداف المنشودة من برنامج المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات، والمراكز الطبية على دور مركز الأورام، والأقسام الأخرى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف، والعلاج لسرطان الثدي؛ لبث الطمأنينة فى نفوس السيدات، حيث يعد مركز الأورام بجامعة المنصورة من المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى الأورام في مصر، ومن خلال دوره الفعال في تنفيذ المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" يساهم المركز بشكل كبير في تعزيز صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، وتوفير العلاج المناسب.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام أن المركز يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والمؤسسات الصحية الأخرى؛ لتنفيذ استراتيجيات المبادرة الرئاسية على نطاق واسع، ويشمل هذا التعاون تبادل الخبرات، وتوفير الدعم الفني؛ لضمان تحقيق أهداف المبادرة، ويقدم خدمات علاجية متكاملة تشمل الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني، ويتم تقديم هذه الخدمات بواسطة فريق طبي متخصص يتمتع بخبرة عالية في مجال علاج الأورام، ويتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات، والأجهزة الطبية؛ لضمان دقة التشخيص وسرعة الإجراءات.

ويلعب مركز الأورام بجامعة المنصورة من خلال هذه الجهود المتكاملة دوراً حيوياً في تحسين صحة المرأة المصرية، وتقديم الرعاية الصحية المتقدمة، ودعم المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى مكافحة الأمراض السرطانية وتحسين جودة الحياة للنساء في مصر.