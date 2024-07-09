مديرية العمل بأسوان: تدريب للفتيات فى مجال الملابس الجاهزة والمفروشات

أسوان- صلاح المسن

تواصل مديرية العمل بأسوان، تنظيم سلسلة البرامج التدريبية المجانية من أجل تحسين المستوى المهارى للشباب فى المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل الداخلى والخارجى، ضمن سلسلة فعاليات مبادرة "مهنتك مستقبلك".

ومن جهته، أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية على المهن المختلفة بمتابعة من وزير العمل محمد جبران، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والتى تستهدف تدريب وتأهيل العمالة الفنية والشباب من الجنسين فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 عاما.

ولفت فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إلى أن المديرية بدأت بتنفيذ أولى البرامج التدريبية ضمن خطة العام المالى الجديد 2024/2025 فى مجال الملابس الجاهزة والمفروشات.

وأشار فوزى صابر، إلى أن هذه البرامج تساهم فى رفع الكفاءة الفنية لفتيات سيدات مشروع "طريق للمستقبل" لمواصلة إقامة المشروعات الصغيرة للوصول الي تقديم منتج ينافس فى سوق العمل ويصل لدرجة الإحترافية فى التنفيذ حيث يتم إدراة المشروع من خلال تدريبات سابقة لهن.

وأوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه تم منح المتدربات بالفعل تمويل من هيئة بلان والتى تستهدف إحداث نقلة تنموية بمناطق غرب أسوان والأعقاب والجعافرة من خلال تشجيع الشباب من الجنسين علي إقامة مشروعات صغيرة تشكل احتياج حقيقي داخل ذات المناطق لضمان نجاح واستمراية المشروع، واتساع نطاقه مستقبلياً لإستهداف أسواق أخرى داخلية مع التخطيط للوصول إلى أسواق التصدير الخارجية لبعض المنتجات الحيوية .

وأعربت المتدربات عن سعادتهن وشكرهن لوزير العمل ومحافظ أسوان، وأيضاً لهيئة بلان أنترناشونال ومؤسسة نساء الجنوب لتقديم الدعم الفنى لهن من خلال هذه البرامج المقامة بمركز تدريب مهني المحمودية.