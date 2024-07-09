محطة مياه الفرعونية المرشحة تحصل على اعتماد شهادة "T.S.M" للمرة الثالثة

المنوفية - محمد فتحى

حصلت محطة مياه الفرعونية المرشحة التابعة لفرع الشركة بأشمون علي اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الثالثة، ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة .

وأشار الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى أن حصول محطة مياه الفرعونية المرشحة على تلك الشهادة جاء عقب مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، بالإضافة إلى معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وذكر: يعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM .

وأكد نجيب على أن الشركة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى ،كما ان الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتى تساهم فى الحفاظ على الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوي .

وتوجه بالشكر لجميع العاملين بمنظومة الإدارة الفنية المستدامة بالشركة مثمنًا جهودهم المستمرة وجهود العاملين بمحطة مياه الفرعونيه المرشحه من أجل الارتقاء بكفاءة العمل داخل المحطة.