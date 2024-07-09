محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين بكافة القطاعات.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ جولة تفقدية، استمع خلالها لعدد من المواطنيبن، ووجه بسرعة حل المشكلات، سواء الخاصة بـ كوبري الهويس، أو سرعة الانتهاء من أعمال الرصف، كما وجه مدير إدارة خدمة المواطنين بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم كشط الطبقة السطحية للكوبري تمهيداً لبدء أعمال الصيانة بالطريق والكوبري والفواصل الحديدية، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال صيانة وتطوير الكوبري، والذي يعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن الكوبري يمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمركز بيلا والمناطق المجاورة لتسهيل حركة المرور، وتحسين الخدمات.

كلف محافظ كفر الشيخ بمتابعة أعمال تمهيد وجاهزية الطريق البديل وهو طريق «بيلا - حاذق - أبوبدوي» بدلاً من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات» للمتجهين إلى محافظة كفر الشيخ، لحين الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير الكوبري، علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمة لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين، مع سرعة التنفيذ وضغط الجدول الزمني لبرنامج التنفيذ للصالح العام.



محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين