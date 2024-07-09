محافظ المنوفية يدشن بدء أعمال تغطية مصرف" المصيلحة - الراهب - ميت خاقان"

المنوفية - محمود شاكر

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال تغطية مصرف " المصيلحة - الراهب - ميت خاقان" لخلق محور مرورى جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه وذلك بالشراكة بين المحافظة والمشاركة المجتمعية كشريان تنموي جديد يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة.

جاء ذلك بحضور عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، وانطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث تنمية شاملة علي كافة الأصعدة للنهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتحمل تكاليف أعمال الرصف والإنارة وإنشاء جزيرة وسطى بأعمدة ديكورية وكافة أعمال التجميل بالمحور لخلق متنفس جمالى للأهالي، مؤكداً حرصه علي تقديم الدعم الكامل لإنشاء المحور للانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر، كما أكد على أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، لافتاً أننا مستمرون في تبني خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور المرورية الأخرى ورصف وتطوير الطرق الرئيسية والداخلية بشتى أرجاء المحافظة وتدعيم مشروعات البنية التحتية الهامة.

هذا وتفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتغطية المصرف والذي تتم وفقاً للمعايير والمقاييس الفنية لجودة الأعمال، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع والذي سيتم على 4 مراحل بإجمالى 1 كم وجارى تنفيذ إجراءات تحويل المياه وعمل سدود وتجفيف ومن المقرر البدء في صب الأعمال الخرسانية مطلع الأسبوع القادم، موجهاً بالمتابعة الميدانية واليومية للوقوف على حجم تنفيذ المشروع والتواصل المباشر مع الشركة المنفذة لتذليل العقبات أول بأول لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بهدف إحداث سيولة مرورية وخدمة المترددين على العاصمة وتسهيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية.