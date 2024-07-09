محافظ السويس يلتقى مديرى الإدارات ويوجه بتسهيل إنجاز طلبات المواطنين

السويس- صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة بحضور القيادات التنفيذية ومديري إدارات الديوان العام، ومديري المشروعات التابعة للمحافظة، بحضورالدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بجميع المديرين بالديوان العام ومديري المشروعات بالمحافظة، ثم استمع إلي عرض حول مهام كل إدارة وخطة العمل بها خلال الفترة المقبلة وكيفية الارتقاء بها والمعوقات التي تواجههم في العمل.

وأكد المحافظ أهمية دفع عجلة العمل بجميع القطاعات والإدارات والمشروعات التابعة بالمحافظة، مؤكدا علي الجميع بمعاملة المواطنين معاملة طيبة وتقديم الخدمات للجميع والتسهيل على المواطنين في إنجاز طلباتهم المشروعة.

وشدد اللواء طارق حامد الشاذلي علي مديري الإدارات بتحديد الهدف والعمل علي تنفيذه من أجل تحقيقه والسعي إلي تنمية وتحسين العمل والأداء بمواقع العمل لكل مدير بما يحقق الرضا للمواطنين كأولوية أولي ويقدم الخدمات لهم في العديد من مجالات الحياة، مشيرا إلى أهمية بذل كل الجهود والإخلاص في العمل من أجل تطوير وتنمية السويس.